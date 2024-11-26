Профессор рассказал о признаках метаболического здоровья

Заведующий кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного образования Минздрава России профессор Александр Аметов рассказал о признаках метаболического здоровья.

© unsplash

«Первый — это распределение жира в организме. В норме жир должен находиться в специализированных жировых депо (подкожной, висцеральной, межмышечной и других тканях организма)», — заявил эксперт в беседе с аif.ru.

По словам специалиста, ещё одним признаком является соотношение жировой и мышечной ткани в организме и их перераспределение в динамике.

«У людей с метаболически здоровым ожирением больше подкожного жира, меньше масса висцерального жира и более низкие эктопические отложения жира в печени и в скелетных мышцах», — добавил Аметов.

Ранее бариатрический хирург «СМ-Клиники» Александр Симаков рассказал о причинах набора веса после уменьшения и изменения форм органов ЖКТ.