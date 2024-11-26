Врач напомнил, почему нельзя ходить без шапки зимой

Если зимой ходить без шапки, может случиться спазм сосудов, рассказала в беседе со «Страстями» врач общей практики Елена Алексенцева. По ее словам, также из-за отсутствия головного убора увеличивается риск инфекционных заболеваний.

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Врач объяснила, что из-за переохлаждения снижается иммунитет организма, и человек становится более восприимчив к бактериям и вирусам. Кроме того, могут обостриться различные хронические, сердечно-сосудистые заболевания и невралгии. Поэтому нельзя выходить в холодную погоду без шапки.

«Максимально допустимая температура, при которой можно обойтись без шапки в холодное время года — это −5 С. Но только при условии сухой и безветренной погоды. Если же на улице ветер, снег, дождь, шапку рекомендуется надевать и при плюсовых температурах», — отметила Алексенцева.

Ранее дизайнер Евгения Вершинина рассказала, что среди наиболее трендовых моделей головных уборов этой зимы — бини, капоры, балаклавы, меховые и декорированные шапки. По ее словам, в этом сезоне у модниц будет богатый выбор аксессуаров.

До этого парикмахер, стилист Лилия Левина посоветовала использовать сухой шампунь или пудру для волос, чтобы сохранить прическу под шапкой. По ее словам, средства позволят сохранить объем.