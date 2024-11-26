Эксперты озвучили правила хорошего сна

Как быстрее засыпать? Рекомендациями поделились врач-сомнолог Павел Кудинов и эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

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«Если это часто возникающая ситуация, то здесь только режим, исключение дневного сна и уход из кровати при неспособности заснуть. Когда это внезапный случай, например, завтра важный день и это вызывает тревогу, то помогут любые успокоительные растительного происхождения. Придавать этому значения не стоит, потому что это просто эпизод, и понятно, из-за чего он произошел. А если это хроническая ситуация, то здесь требуется хроническое же изменение поведения для того, чтобы эту ситуацию коренным образом исправить», – сказал врач-сомнолог.

Эдуард Халилов, в свою очередь, советует всегда засыпать и просыпаться в одно и то же время. Если режим окажется сбит, то организму будет сложно отходить ко сну и возвращаться к бодрствованию, когда это необходимо. Стоит помнить и о правильной подготовке спальни. В ней должно быть темно и немного прохладно. Если в помещении чересчур душно, то заснуть будет тяжело, да и качество сна ухудшится. Но слишком холодно в спальне также быть не должно. Иначе организм будет не столько насыщаться свежим воздухом, сколько бороться за выживание, заключил специалист.