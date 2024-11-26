Шум сокращает продолжительность жизни. Как защитить свое здоровье?

Когда речь заходит о загрязнении окружающей среды, в первую очередь на ум большинству людей приходят парниковые газы и отходы. Однако существует еще один тип загрязнения, на который жители больших городов обращают внимание гораздо реже, — шум. Опасные для здоровья звуки преследуют их повсюду: на работе, улице, в магазинах и даже дома. Чем опасна городская какофония? Почему шум отравляет здоровье и способен не только испортить качество жизни людей, но и сократить ее продолжительность? Ответы — в материале «Ленты.ру».

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Все больше россиян жалуются на шум

Шумовые загрязнения разнообразны. Это и звуки транспорта, строительной техники, работы производств и различных механизмов. Уровень шума обозначается децибелами. Эта величина помогает показать фактическое вредное воздействия того или иного звука на организм. Так, звук шелеста листьев находится на уровне 20-30 децибелов, раскатов грома — 120 децибелов, а вой сирен — 120-140 децибелов.

Звуки на уровне 85 децибелов или выше могут навредить слуху. К сожалению, в жизни современного человека множество источников, которые способны шуметь гораздо громче этого порога. К примеру, электрическая газонокосилка издает звуки на уровне 90 децибелов, вагоны метро — от 90 до 150 децибелов, а на рок-концертах музыка может достигать 110-120 децибелов.

Вред способен нанести и менее интенсивный шум. Эксперты СанПиН считают, что человек может качественно выспаться, если ночью шум не превышает 30 децибелов — такой звук можно сравнить с обычный речью. Для спокойной жизни днем шум должен быть не громче 40 децибелов, а чтобы ничего не отвлекало от учебы или работы, звуки вокруг должны находиться в пределах 35 децибелов.

Вот только создать такие условия в крупном городе с большим количеством транспорта и различных предприятий крайне сложно. В результате горожане испытывают постоянный стресс из-за невозможности высыпаться и вести спокойную жизнь.

Как шум влияет на здоровье человека

Шум вредит психическому и физическому здоровью людей всех возрастов:

Вызывает нарушения сна, раздражение и головные боли;

Способствует развитию гипертонии, ишемической болезни сердца, диабета;

В ночное время мешает спать и ухудшает самочувствие человека на следующий день.

Больше о шумовом загрязнении можно прочитать на «Сберегаем вместе».

По данным Роспотребнадзора за 2022 год, самыми шумными российскими городами являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь и Липецк. Средний уровень шума в столице находится на уровне 60-70 децибелов, при том что эксперты называют комфортным уровнем 50-55 децибелов. И Москва далеко не мировой лидер по шуму — в рейтинге ООН она занимает только 40-е место. В первой тройке оказались столица Бангладеш Дакка, где средний уровень шума достигает 119 децибелов, Морадабад в Индии (114 децибелов) и Исламабад в Пакистане (105 децибелов).

В Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2023 году» отмечается, что среди жалоб населения на неблагоприятные условия проживания наибольшую долю занимают жалобы именно на шум — в прошлом году на них пришлось почти 75 процентов сообщений от недовольных граждан. Причем количество таких людей только растет. В 2022 году на шум приходилось чуть больше 70 процентов жалоб, а в 2021-м — около 66 процентов.

ВОЗ считает, что шум не менее опасен для человека, чем радиация.

Чаще всего шум, который мешает россиянам, исходит от расположенных рядом с жилыми домами или пристроенных к ним кафе, магазинов, спортзалов, клубов и других мест для проведения досуга. При этом почти 11 процентов из этих заведений производят больше шума, чем предписывают нормы.

И хотя горожане в основном жалуются на места для проведения досуга, основным источником шума в мегаполисах оказывается транспорт — на него приходится до 80 процентов всего шумового загрязнения.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), звуки транспорта занимают второе место среди факторов, снижающих качество жизни горожан. Более серьезное негативное влияние оказывает только загрязнение воздуха.

Шум вблизи оживленной автомагистрали может достигать 95 децибелов. При этом громче всего не автомобили, а грузовики и мотоциклы — звуки от них находятся на уровне 80-90 децибелов. Современные поезда можно назвать относительно тихими (75-80 децибелов), а вот товарные составы являются крупным источником шумового загрязнения. При их работе звук достигает 90-95 децибелов, а звуковые сигналы — 110 децибелов. Еще громче на сортировочных железнодорожных станциях — 100-120 децибелов. А шум от самолетов вовсе может вызвать серьезные последствия для здоровья. При взлете звук может достигать 130-140 децибелов — при таком уровне может возникнуть контузия. Именно поэтому на взлетно-посадочной полосе запрещено находиться без защитных наушников.

В мегаполисах не только много транспорта, но и строительных площадок, которые тоже создают немало громких звуков. Вблизи таких объектов уровень шума может достигать 100-110 децибелов. К примеру, одна работающая бетономешалка издает звуки на уровне 85 децибелов, а один отбойный молоток — 120 децибелов. Кстати, вовсе не обязательно жить рядом со стройкой, чтобы постоянно подвергаться воздействию подобного шума. Достаточно одного соседа с дрелью или перфоратором — уровень шума от этих приборов достигает 100 децибелов.

Шум повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инфарктов

Жители мегаполисов подвержены шуму практически все время. В офисах люди работают под то и дело звонящие телефоны и стук пальцев по клавиатуре, на улице их преследует шум транспорта и строек, а дома — громко работающей стиральной машинки, холодильника, телевизора и проезжающих под окном автомобилей. Непрекращающееся воздействие шума серьезно влияет на различные системы организма и часто приводит к серьезным последствиям.

Среднесуточный уровень шума в 55 децибелов официально считается порогом, дальше которого здоровье человека подвергается риску. Однако более 55 процентам жителей городов с населением от 250 тысяч человек регулярно приходится терпеть воздействие шума выше этого значения. Между тем 55 децибелов — это рекомендации ВОЗ от 1999 года. Недавние исследования свидетельствуют об отрицательных эффектах на здоровье даже подпороговых уровней шума, что говорит о необходимости пересмотра рекомендованных значений.

«Однажды человечеству придется бороться с шумом так же яростно, как с холерой и чумой», — Роберт Кох немецкий врач и микробиолог.

По данным ВОЗ, основными негативными последствиями шумового загрязнения являются сердечно-сосудистые заболевания, расстройство когнитивных и интеллектуальных способностей у детей, нарушение сна, эмоциональная раздражительность. При долгом нахождении в шумной среде у некоторых создается впечатление, что организм привык и шум больше не мешает, однако исследования говорят об обратном. Чем сильнее и чаще шумовая нагрузка, тем серьезнее может пострадать здоровье.

Через уши информация о шуме попадает в миндалину — область мозга, ответственную за обнаружение стресса. В ответ на хроническую подверженность шуму миндалина может запустить целый каскад негативных реакций. К примеру, эндокринная система начинает выбрасывать слишком много кортизола и адреналина — гормонов, связанных со стрессом. Симпатическая нервная система также может остро реагировать на шум, из-за чего у человека повысится кровяное давление и участится пульс.

Со временем все это может привести к различным воспалительным процессам, гипертонии и образованию холестериновых бляшек в артериях. Из-за этого, в свою очередь, растет риск заболеваний сердца, сердечных приступов и инфарктов. При постоянном воздействии шума от автомобильного движения на уровне от 35 децибелов и выше риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 2,9 процента на каждые 10 децибелов. Рост риска смерти от сердечного приступа еще выше — плюс 4,3 процента на каждые 10 децибелов.

Некоторые исследования указывают на то, что шум не только негативно влияет на организм в долгосрочной перспективе, но даже может стать причиной немедленной смерти. Так, ученые обнаружили, что подверженность авиационному шуму в ночное время имеет отношение к летальным случаям, связанным с нарушением работы сердца.

Еще хуже на здоровье влияет постоянная подверженность прерывистым раздражающим звукам. К примеру, это может быть поезд, который проезжает недалеко от дома всего раз в пару часов, или пульсирующий звук машины для уборки листьев. Ученые считают, что при жизни в таких условиях риск испортить здоровье выше, чем в случае с постоянным шумом автомобильного движения, даже если уровень по шкале децибелов примерно одинаковый. Это связано с тем, что организм острее реагирует на резкие перепады громкости.

От шумового загрязнения страдают не только люди, но и животные

Как и в случае с людьми, неприятные звуки способствуют росту уровня стресса у животных. Это становится причиной различных поведенческих и психологических проблем. Звуки играют важную роль в жизни дикой природы: с их помощью животные ориентируются в пространстве, находят еду, привлекают потенциальных партнеров и избегают хищников. Громкий посторонний шум сильно осложняет эти естественные процессы и значительно снижает шансы на выживание.

Так, шум от автомобильного движения может мешать лягушкам и птицам общаться с другими представителями своего вида. Особенно остро эта проблема встает во время брачного сезона — невозможность услышать потенциального партнера и верно воспринять его сигналы негативно влияет на способность к размножению и может даже заставить животных покинуть привычную среду обитания ради поиска более тихих локаций.

Морские обитатели больше всего страдают от подводного шума, который сопровождает корабли, производство энергии и устройства, с помощью которых люди исследуют подводные глубины. Слишком громкие звуки могут повредить слуховые органы животных, для которых это может быть критически важным. К примеру, киты и дельфины используют эхолокацию для поиска еды. При потере слуха они не только не могут коммуницировать с сородичами, но также испытывают сложности в добыче пропитания. Губительнее всего для китов и дельфинов гидролокаторы, или сонары — устройства для звукового обнаружения подводных объектов. Громкость такого прибора может достигать 235 децибелов, при этом звук способен преодолеть тысячи километров под водой. Исследования показали, что сонары могут стать причиной массового выбрасывания китов на берег.

Шум негативно сказывается даже на флоре. Именно по этой причине посаженные рядом с аэропортами и аэродромами растения развиваются медленнее или вовсе перестают расти. Похожий эффект наблюдается среди растений рядом с шумными предприятиями. Ученые считают, что громкие и резкие звуки способны разрушать растительные клетки. Кроме того, на жизнь растений сильно влияют животные и насекомые, которые опыляют их и распространяют семена по местности. Если животные могут покинуть территорию из-за надоедливого шума, местная флора способна серьезно пострадать.

Влияние шума можно ограничить

С ростом урбанизации проблема шумового загрязнения становится все острее. Вместе с тем растет и количество решений, направленных на ограничение раздражающих звуков. Современные транспортные магистрали прокладывают в выемках или по дну разработанных оврагов, чтобы снизить шум от автомобилей, а власти на законодательном уровне борются с нарушителями спокойствия в ночное время суток. Однако каждый человек лично может внести лепту в то, чтобы сократить уровень антропогенного шума и снизить его влияние на собственное здоровье и окружающую среду.

Чтобы обезопасить себя от воздействия неприятных звуков, стоит начать с собственной квартиры. Идеальным решением будет полная шумоизоляция жилья, но для этого придется делать ремонт.

Можно ограничиться и только заменой окон. Именно через них в дом проникает больше всего шума. Покупка шумоизоляционных стеклопакетов поможет справиться с этой проблемой. Благодаря этому удастся снизить уровень шума на 25-35 децибелов. Если же инвестировать в новые окна нет возможности, можно улучшить шумоизоляцию старых. Для этого нужно заменить уплотнители, отрегулировать фурнитуру, чтобы створки окна плотно прилегали к раме, и сделать шумоизоляцию откосов.

Еще одно относительно дешевое решение — шумоизоляционные шторы из плотной тяжелой ткани. Это могут быть изделия из бархата или блэкаут-шторы. А чтобы избавиться от необходимости открывать окна для проветривания помещения, можно установить бризер. Такой прибор производит достаточно свежего воздуха и работает очень тихо — уровень его шума достигает всего 19 децибелов.

Однако даже без уличного шума остаться в полной тишине не получится — соседи продолжат громко смотреть телевизор, слушать музыку и время от времени затевать ремонт. Частично подавить звуки других жильцов поможет обычная перестановка. Шкаф или комод стоит поставить к стене, а кровать, напротив, подвинуть ближе к центру комнаты. Кроме того, стоит обзавестись пушистым ковром, который будет поглощать часть шума от соседей снизу.

Не стоит пренебрегать самым очевидным — берушами. Качественные беруши могут снизить уровень шума на 35 децибелов. Эксперты советуют выбирать изделия из качественного силикона, воска или полиуретана.

К счастью, в отличие от парниковых газов и отходов, шум не накапливается в атмосфере или Мировом океане — а значит, его количество можно быстро и значительно сократить, если большинство людей начнут обращать внимание на свое поведение и изменят некоторые привычки.

Прежде всего стоит попытаться отказаться от использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Покупка электромобиля — сильно снизит уровень шума в вашей жизни. Старайтесь больше ходить пешком, а для передвижения на небольшие расстояния выбирайте велосипед или самокат.