Терапевт дал советы, как укрепить иммунитет в сезон гриппа

Пульмонолог, ревматолог, терапевт, профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук Елена Попова рекомендовала укреплять иммунитет в зимний период посредством прогулок на свежем воздухе и физической активности. По её словам, это повысит шансы уберечься от гриппа.

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Прогулки — действенный способ поддерживать здоровье зимой, поделилась она в интервью сайту aif.ru.

«Например, просто выходить на 15—20 минут на балкон подышать свежим воздухом или немного пройтись возле дома. Организм постепенно адаптируется, и вы заметите, как повышается настроение и улучшается самочувствие», — констатировала врач.

Дома Попова посоветовала делать простую зарядку, заниматься йогой или танцами.

Также, по её словам, зима — идеальное время для бассейна, поскольку плавание в тёплой воде укрепляет иммунитет и поднимает настроение.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН заявил, что норовирусы активны в осенне-зимний период.