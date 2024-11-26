Железо, витамины и другие факторы, провоцирующие выпадение волос

Трудно представить ситуацию хуже, когда вы замечаете настоящий волосопад. Нормализовать проблему бывает крайне непросто, тем не менее решать ее всегда необходимо со специалистом, главное, не паниковать. Терапевт Дарья Мерзликина подсказала исследования, которые необходимо пройти в первую очередь для оценки своего состояния и постановки диагноза.

Обращаемся к специалисту

С большой вероятностью, терапевт перенаправит вас к трихологу, который будет тщательно прорабатывать вариант терапии, однако перед этим необходимо пройти чекап, который успешно организует и ваш участковый терапевт.

Какие анализы могут понадобится

Исследование гормонов щитовидки

Один из первых органов, требующих проверки в такой ситуации. При постоянном выпадении волос вероятно повышение уровня антител к тиреотропному гормону. Как говорит наш эксперт, четверть пациентов, обратившихся с проблемой выпадения волос, страдают из-за нарушений работы щитовидной железы, при этом других симптомов может не наблюдаться. После восстановления уровня гормонов волосяной покров медленно, но возвращается.

Общий анализ крови

Здесь специалисту необходимо изучить лейкоцитарную формулу, кроме того, врач оценивает общее состояние организма. В целом, это исследование необходимо проходить раз в год, чтобы предотвратить и другие неприятные состояния, о которых вы могли и не задумываться. Также после 30 лет необходимо проверять уровень сахара.

Дефицит железа

При выпадении волос одной из главных причин, помимо гормональных нарушений, может быть скрытый дефицит железа. Этот элемент довольно медленно уходит из организма, а потому вы даже можете не заметить, что что-то не так. Железо есть в составе волоса, при резком снижении вещества в организме первыми, как правило, реагируют именно волосы.

Уровень витамина D

Витамин, которого недостает примерно 60% населения средней полосы России. Его дефицит вызывает проблемы с кожей, ногтями и волосами. Все дело в том, что витамин D участвует в стимуляции роста волосяных фолликул. Проверяйте уровень витамина на регулярной основе, чтобы не допустить резкого снижения.

Все в порядке, но волосы все равно выпадают

Возможно и такое — никаких отклонений от нормы нет, при этом волосы беспощадно покидают голову. Очень часто подобные ситуации знакомы мужчинам, у которых нередко повышен тестостерон и они долгое время не придают этому значения, но в какой-то момент становится уже поздно. Скорректировать проблему можно вместе с трихологом и андрологом, но потребуется довольно много времени. Что касается женщин, не стоит отбрасывать генетику и андрогенетическую алопецию, когда волос быстро истончается и выпадает, женщина может замечать неравномерное выпадение. Не ждите, пока организм сам решит проблему, обратитесь за помощью и как можно раньше начните терапию.