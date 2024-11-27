Как выбрать подходящие кисломолочные продукты

Доктор медицинских наук Светлана Шевелева рассказала об особенностях традиционных и пробиотических продуктов.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, к традиционным кисломолочным продуктам относятся кефир, простокваша, ряженка, мацони и другие. Те, которые употребляет уже не первое поколение жителей страны.

Пробиотические продукты невозможно спутать с традиционными в магазине – их названия начинаются с приставок «био», «бифи» или «бифидо». Они искусственно обогащены бифидобактериями и лактобациллами. Самыми эффективными считаются продукты с целым комплексом полезных микроорганизмов.

Основная задача бифидобактерий и лактобацилл – создавать кислую среду, которая непригодна для патогенных микроорганизмов, способных попасть в кишечник с водой и пищей. Это способствует предотвращению интоксикации и снижает нагрузку на печень.

Невозможно сказать, какой кисломолочный продукт самый полезный, потому что у каждого человека могут быть свои индивидуальные потребности. Например, людям с лишним весом стоит обратить внимание на продукты с пониженной жирностью или вовсе обезжиренные. К тому же им лучше избегать фруктовых добавок из-за содержащихся в них углеводов.

Пожилым людям стоит сделать выбор в пользу маложирных и более обогащенных продуктов. После 60 лет организму сложнее вырабатывать ферменты, поэтому нужно поддержать пищеварительную систему.

Детям подойдут продукты с низкой кислотностью, подслащенные они едят с большей охотой. Однако нужно иметь в виду, что некоторые вкусовые добавки, например из экзотических фруктов, могут вызвать аллергию.

Полностью отказаться от молочных продуктов – значит, лишить собственный организм кальция, который нужен для здоровья зубов и костей. При непереносимости молока его можно заменить йогуртом с лактобациллами casei.

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