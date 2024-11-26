Диетолог озвучила полезные свойства субпродуктов для здоровья

Эксперт озвучила полезные свойства субпродуктов
Какие субпродукты принесут пользу здоровью? Советами поделилась врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова. Об этом сообщает радио Sputnik.
По словам эксперта, сердце является мышечным органом, к которому почти нет никаких противопоказаний, оно вполне допустимо для употребления в пищу. Но, если человек заботится о своих сосудах и фигуре, то весь видимый жир с сердца перед его приготовлением надо удалять.
В мозгах, к примеру, много холестерина - если у человека высокий уровень холестерина, то ему данный вид субпродуктов употреблять не стоит. В качестве примера специалист привела паштеты, в состав которых входят мозги. Также она назвала полезные свойства печени.
«Основное применение печени в диетологии − при железодефицитной анемии. В ней, по сравнению даже с мясом говядины, содержание железа гораздо выше. И чем меньше будет кусок прожарен, проварен, тем лучше», − заключила Белоусова.