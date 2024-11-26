Диетолог озвучила полезные свойства субпродуктов для здоровья

Какие субпродукты принесут пользу здоровью? Советами поделилась врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова. Об этом сообщает радио Sputnik.

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По словам эксперта, сердце является мышечным органом, к которому почти нет никаких противопоказаний, оно вполне допустимо для употребления в пищу. Но, если человек заботится о своих сосудах и фигуре, то весь видимый жир с сердца перед его приготовлением надо удалять.

В мозгах, к примеру, много холестерина - если у человека высокий уровень холестерина, то ему данный вид субпродуктов употреблять не стоит. В качестве примера специалист привела паштеты, в состав которых входят мозги. Также она назвала полезные свойства печени.