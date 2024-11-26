Врач дал советы по борьбе с бессонницей

Российский сомнолог рассказал, что нужно сделать, чтобы быстро заснуть и крепко спать.

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В Сети есть огромное количество техник быстрого засыпания, однако, по словам российского врача-сомнолога Павла Кудинова, они, наоборот, могут вызвать бессонницу. Дело в том, что большинство этих методик требует мозговой активности. Организм привыкнет к тому, что в кровати можно бодрствовать, и быстро заснуть потом не получится.

Также это провоцирует тревожные мысли, например о том, что завтра рано вставать, и о самой неспособности уснуть. Это прогоняет сон вовсе.

Медик рекомендует встать и заняться какими-то несложными делами, если заснуть не получается дольше 15 минут. Однако, подчеркнул сомнолог, если проблемы с засыпанием регулярны, следует копнуть глубже и найти их корень. Информацией делится интернет-издание "Подмосковье сегодня".