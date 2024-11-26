Ученые напомнили об удивительных свойствах перловки

Несмотря на то, что выбор круп довольно велик, россияне предпочитают использовать только пару сортов, а о перловой крупе, которая считается одной из самых полезных, вовсе забывают. Ученые напомнили, почему стоит обратить внимание на перловку.

Перловая крупа незаслуженно обделена вниманием, считают ученые. Как отмечают исследователи, в этой крупе содержится много витаминов и минералов, необходимых организму.

Например, перловка – источник витаминов группы B, А, Е и D, минералов, в том числе фосфора, магния, калия и железа, которые критически важны для поддержания здоровья, пишут «Кубанские новости».

Помимо прочего в перловой крупе содержится аминокислота лизин, которая участвует в синтезе коллагена, обеспечивающего коже гладкость и эластичность, снижающего скорость старения. Клетчатка, которой обогащена крупа, помогает наладить работу пищеварительной системы, напомнили ученые.

Полезны блюда из перловки при повышенном холестерине, поскольку крупа обладает способностью снижать его уровень. Поэтому перловка показана людям с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, уточнили эксперты.

Еще одной свойство перловки, о котором рассказали ученые, способность бороться с раковыми клетками. Дело в том, что антиоксиданты, содержащиеся в крупе, снижают воспаление в организме – причину возникновения опухолей.

Ранее диетологи объяснили, почему взрослым не стоит есть каши на молоке. Также были названы каши, с помощью которых можно похудеть.

Это овсянка, богатая клетчаткой, которая ускоряет метаболизм, способствует сжиганию жира, а также снижает уровень холестерина в крови. Гречневая каша, богатая белком и клетчаткой, и рисовая каша, в которой мало жиров и много углеводов.