«Предназначен для офисных работников». Что такое нейрофитнес

Что такое нейрофитнес и в чем его отличия от обычного фитнеса? Какие проблемы можно решить с помощью умного фитнеса и для кого он предназначен? Об этом светскому обозревателю BFM-Новосибирск Ирине Мжельской рассказала в интервью Ирина Киселёва – эксперт по нейрофасциальному фитнесу с 19-летним опытом работы, основатель студии New Osanka в Новосибирске.

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Каким целям служит умный фитнес? Кому он рекомендован и в чем его уникальность?

– Если после длительной прогулки у вас болит поясница – нейрофитнес для вас. Если вы чувствуете постоянную скованность в теле или напряжение, у вас есть боль, с которой вы уже свыклись – умный фитнес для вас. Если вам сложно сконцентрироваться на задаче, если вы занимаетесь спортом, но результата достигнуть не можете, если вы пришли в тренажерный зал и понимаете, что на него не хватает сил или там просто скучно – то это тоже наш случай.

Умный фитнес предназначен прежде всего для офисных работников с малоподвижным образом жизни, людей с хроническими болями и усталостью. При этом возрастных ограничений не существует.

Какие проблемы со здоровьем может решить человек с помощью нейрофитнеса?

– Очень многие. Здесь важен комплексный подход к существующей проблеме, при необходимости – с привлечением врачей. Тренировка должна давать больше, чем забирает. Если нет ресурсов на силовую тренировку, она становится бессмысленной, а иногда даже травмоопасной.

Двигательные тесты, оценка осанки и работы нервной системы помогают нам понять, на каком уровне подготовки находится клиент, и корректно подобрать упражнения и нагрузку – так, чтобы они шли рука об руку с нервной системой, а не боролись против нее. Когда это происходит не в унисон, то природа победит в любом случае и ответит болью.

Хочу отметить, что некоторые тренеры считают оценку осанки бессмысленной, однако я с ними не согласна. Ведь по осанке и походке мы без труда определяем, в каком состоянии и настроении находится собеседник. И унылый человек с полным ворохом проблем нас инстинктивно отталкивает. Понятно, что люди приходят в тренажерный зал не только за здоровьем, но и за красотой. Что толку от накачанных мышц, если осталась сутулость – такой человек по-прежнему будет бессознательно вызывать у окружающих неприятие, то есть ничего не поменяется. Да и назначать сутулому клиенту с неправильно расположенной головой силовые упражнения – например, взмахи гантелями – попросту опасно. Это может привести к травме, сделает ему некрасивые руки, приведет к боли в шее и трапеции.

Умный фитнес действительно способен полноценно заменить классический спортзал?

– Да, мы не против весов и силовых нагрузок, но они должны быть даны в тот момент, когда тело и мозг к ним готовы. Отягощение очень важно для решения многих задач.

Как правильно называется это направление и откуда оно появилось?

– Нейрофасциальный фитнес. На самом деле это направление существует не так давно – фасциальные взаимосвязи в теле нашли доказательную базу примерно 20 лет назад. Считается, что подобные исследования проводятся относительно недолго, хотя это вовсе не так. Например, знаменитый русский хирург Николай Пирогов, живший в XIX веке, уже тогда выделял большую роль фасции в теле. Но только сейчас эта теория стала общедоступной и обрела популярность.

А влияние мозга и его взаимосвязь с движением исследовал, к примеру, советский нейрофизиолог Николай Берштейн, работавший в первой половине XX века. Можно с уверенностью утверждать, что его книги намного опередили свое время.

Как бы вы описали умный фитнес простыми словами?

– Нейрофасциальный фитнес – это система упражнений, которая помогает улучшить связь между мозгом и мышцами через работу с фасциями – тонкими тканями, окружающими мышцы. Такой фитнес повышает гибкость, развивает координацию движений и осознанность тела, тем самым помогая избавиться от напряжений и дискомфорта.

Увеличившиеся мышцы – не показатель здоровья, клиенты тренажерного зала часто жалуются на боли в коленях или пояснице, на увеличение объема бедер при отсутствии того же результата в ягодицах.

Иногда одним умным фитнесом все вопросы не закрываются – требуется работа над осанкой и улучшение положения височно-нижнечелюстного сустава. Тогда приходится прибегать к помощи ортодонта. Например, у меня есть клиентки, которым мы полностью исправили осанку, но голова оставалась смещенной вперед, и никакими упражнениями это нельзя было исправить. И лишь функциональная ортодонтия решила ситуацию.