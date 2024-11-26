Названы популярные у советских атлетов упражнения для пресса

Названы популярные упражнения у советских атлетов, позволяющие добиваться идеального и рельефного пресса, как на плакатах.

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Основными являются два вида поднятия прямых ног – к перекладине и до угла 90 градусов на перекладине или шведской стенке.

Далее следует подъем туловища на наклонной доске. Для его выполнения нужно лечь на наклонную скамью или зацепиться ногами за перекладину, после чего нужно выполнять подъемы, концентрируясь на мышцах пресса. Затем подъем туловища на наклонной доске с поворотом.