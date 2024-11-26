Три способа снизить холестерин

На начальном этапе воздействовать на высокий холестерин без лекарств можно, пересмотрев свое питание. Есть и другие доступные способы повлиять на важный показатель. Об этом рассказал терапевт Филипп Кузьменко.

Переизбыток жирного, соленого и сладкого в рационе связаны с более высоким уровнем холестерина. Такую пищу рекомендуется минимизировать, если есть проблема.

Так, например, переизбыток соли в блюдах делает внутреннюю поверхность сосудов более рыхлой и восприимчивой к отложению холестерина. Отсюда более высокий риск формирования атеросклеротической бляшки.

При этом на столе должно быть достаточно клетчатки. Уменьшить всасывание холестерина в кровь помогут бобовые, цельнозерновые крупы, а также овощи и фрукты.

Полезна для сердца и сосудов ходьба. Врач посоветовал начать больше двигаться, первое время уделяя прогулкам 30 минут в день. По возможности рекомендуется ходить быстрым шагом, стараясь подниматься в горку.

Третий способ - отказ от алкоголя и курения. Кроме того, при лишнем весе снизить уровень холестерина можно, похудев даже 1-2 килограмма, передает "Доктор Питер" со ссылкой на врача.