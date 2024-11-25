Как правильно мыть овощи, чтобы удалить грязь и вредные вещества

Мытьё овощей помогает избежать различных пищевых заболеваний. Издание EatingWell обратилось к Джессике Гэвин, учёному и блогеру, чтобы узнать, как это делать правильно.

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Джессика Гэвин отмечает: перед тем, как прикасаться к овощам, нужно в течение 20 секунд мыть руки в тёплой воде с мылом.

Чтобы избежать перекрёстного загрязнения, для свежих, готовых к употреблению продуктов и для сырого мяса используйте разные доски.

Промойте все овощи под холодной проточной водой. У листовой зелени отделите крупные листья и промойте их в холодной воде. Погрузите зелень в миску с холодной водой и прополощите её, чтобы избавиться от грязи. При необходимости повторите процедуру.

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Что касается корнеплодов, таких как морковь или картофель, то их нужно промывать под холодной проточной водой, одновременно счищая видимую грязь. Только после этого эти продукты можно чистить.

Твёрдые овощи, такие как огурцы и цуккини, тоже необходимо промывать под холодной водой. То же самое касается зимнего кабачка.

Замачивать же рекомендуется только листовую зелень. С большинством других овощей этого лучше избегать. Огурцы может быть полезно замочить в смеси воды и уксуса, если вы планируете их хранить какое-то время.

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