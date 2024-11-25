Эндокринолог посоветовала есть больше овощей осенью и зимой

Врач-эндокринолог, диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина заявила, что для минимизации колебаний веса осенью и зимой желательно увеличить потребление овощей и белка.

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«Чтобы свести к минимуму изменения веса в осенне-зимний период, следует придерживаться следующих мер. Рекомендовано увеличить потребление овощей... Кроме того, важно употреблять пищу, богатую белком, допустим, яйца, творог, мясо, птицу, рыбу», — сказала она в беседе с URA.RU.

По её словам, не стоит пропускать приёмы пищи. Это поможет избежать переедания.

Также необходимо соблюдать питьевой режим.

Кроме того, Чуракина советует заниматься физической активностью 3—4 раза в неделю, придерживаться режима работы и отдыха.

Ранее врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» выразила мнение, что паровая обработка куриного мяса является самой оптимальной.