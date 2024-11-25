Сладкие десерты и жирные блюда – удовольствие, перед которым сложно устоять, особенно вечером. Но если вы заботитесь о фигуре и хотите улучшить качество сна, стоит внимательно относиться к своему ужину. Врач-диетолог Ольга Помойнецкая объяснила, что употребление жирной и сладкой пищи перед сном может негативно сказаться на метаболизме.

Действительно ли продукты с ГМО опасны для здоровья

Сладости, такие как шоколад или пирожные, вызывают резкий скачок уровня сахара в крови. Это не только мешает организму расслабиться перед сном, но и способствует отложению лишних калорий. Жирные продукты, например, жареное мясо или сливочные соусы, долго перевариваются, перегружая пищеварительную систему. В результате организм вместо отдыха активно работает, что может замедлить метаболизм и привести к накоплению лишнего веса.