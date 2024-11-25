Укрепляют сосуды: названы витамины для поддержания здоровья сердца

Здоровье сердца — основа долгой и активной жизни. Однако современный ритм жизни часто препятствует получению всех необходимых питательных веществ. Эксперты рассказали, какие витамины наиболее важны для сердечно-сосудистой системы, и как их правильно принимать.

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Зима — период повышенной нагрузки на сердце и сосуды. Холодный воздух вызывает сужение сосудов, повышает артериальное давление и нагрузку на сердце, а также может спровоцировать спазм коронарных артерий, в связи с этим организм тратит больше энергии на терморегуляцию, что дополнительно нагружает сердце.

Витамины играют ключевую роль в поддержании здоровья сердца, они укрепляют сосуды, регулируют ритм сердца, защищают от окислительного стресса и поддерживают кровообращение.

Для поддержки сердечно-сосудистой системы особенно важны витамины D, C, E и омега-3 жирные кислоты. Они регулируют давление, укрепляют сосуды, предотвращают тромбообразование и поддерживают здоровое кровообращение. Источники этих витаминов жирная рыба (омега-3 и D), орехи и семена (E), листовая зелень, цитрусовые (C), авокадо (полезные жиры и калий).

Как передают NewsNN, при выборе витаминных комплексов рекомендуется обращать внимание на форму выпуска, дозировку и сертификаты качества. Перед приемом следует проконсультироваться с врачом и изучить инструкции по применению.

Для максимальной эффективности необходимо комплексное поддержание здоровья, регулярные физические нагрузки, полноценный сон и правильное питание.

С наступлением поздней осени и зимы многие сталкиваются с проблемой авитаминоза, что негативно сказывается на общем самочувствии: появляется слабость, снижается работоспособность, и организм в целом функционирует не так эффективно, как хотелось бы.