Есть ли польза от растительных видов молока

Овсяное молоко принесет пользу для сердечно-сосудистой системы. Такое мнение озвучила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. Об этом пишет NEWS.ru.

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«Овсяное молоко содержит бета-глюкан, полезный для сердечно-сосудистой системы. Миндальное богато витамином Е и антиоксидантами. Соевое содержит растительный белок, являющийся хорошей альтернативой животному белку, но в нем есть фитоэстрогены, которые могут воздействовать на гормональный фон», – рассказала биолог.

Рисовое и кокосовое молоко содержат намного меньше белка, они не могут удовлетворить потребности организма, особенно детей и спортсменов. Биолог добавила, что растительное молоко не содержит лактозу и казеин, поэтому редко провоцирует аллергические реакции. Небольшое количество насыщенных жиров в подобных напитках полезно для здоровья сердца и сосудов, заключила эксперт.