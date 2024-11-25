Здоровый образ жизни становится нормой для россиян

Занятия спортом, правильное питание, отказ от вредных привычек становятся сегодня нормой для россиян разного возраста. Об этом «СенатИнформ» рассказала член Комитета Совета Федерации по соцполитике Наталия Косихина.

По данным исследования, лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни стали регионы Северного Кавказа и юга России, в числе замыкающих — регионы Дальнего Востока. Об этом пишут РИА Новости.

По словам Косихиной, молодые люди понимают, что занятия спортом и отказ от вредных привычек позволят дольше оставаться активными и красивыми. Вместе с тем она отметила, что россияне постарше также выбирают активный образ жизни. Сенатор обратила внимание на то, что государство организует множество программ для поддержания ЗОЖ.

«Считаю, что в целом для россиян — от мала до велика занятия спортом, правильное питание, отказ от вредных привычек становятся сегодня нормой», — сказала Косихина.

Ранее парламентарий подчеркивала, что привычка следить за здоровьем должна воспитываться с детства. По ее мнению, только системное отношение к организму может привести к долгой и здоровой жизни.