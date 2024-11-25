Зачем нужно носить шапку зимой

В зимний период важно носить шапку, чтобы не допустить появления невритов лицевого нерва. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова.

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«Шапку нужно носить даже не с целью защитить от холода волосы, а с целью предотвратить различные невриты лицевого нерва. Потому что лицевой нерв, тройничный нерв — это невриты, которые развиваются от переохлаждения, вот это более опасная вещь, которая очень тяжело поддается лечению, между прочим», — сказала трихолог.

При этом, по ее словам, на кожу отсутствие шапки никак не повлияет. Однако зимой лучше наносить на нее жирный крем, в том числе вечером, уточнила Галлямова.

Врач-невролог «СМ-Клиника» Юлия Валуйская в разговоре с «Газета.Ru» предупредила, что в осенне-зимний период голову и уши следует укрывать от холода и ветра, так как в противном случае есть риск поражения лицевого нерва и паралича мимической мускулатуры. По ее словам, нередко на фоне переохлаждения в височно-нижнечелюстной области может произойти воспаление, из-за чего пациент может испытать сильную боль. А холодовая ишемия конечных ветвей лицевого нерва может привести к ослаблению и, как следствие, параличу мимической мускулатуры.

Ранее врач ответила, может ли хождение зимой без шапки привести к выпадению волос.