Врач посоветовал ежегодно проверять уровень холестерина

Врач Проваторов посоветовал ежегодно проверять уровень холестерина
Ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, главный кардиолог центрального федерального округа Сергей Проваторов посоветовал россиянам ежегодно проверять уровень холестерина.
«Важно постоянно отслеживать соотношение «плохого» и «хорошего» холестерина в организме, чтобы контролировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ишемических исходов — таких, как инфаркт миокарда и инсульт», — объяснил специалист в разговоре с РИАМО.
Врач отметил, что раз в год, а при наличии некоторых заболеваний и чаще, следует сдавать биохимический анализ крови, а при необходимости — липидограмму, которая показывает соотношение «плохого» и «хорошего» холестерина.
Проваторов напомнил, что вероятность развития атеросклеротических осложнений увеличивается с возрастом, и рекомендовал проходить обследования заблаговременно, а также отказаться от вредных привычек, контролировать массу тела и вести здоровый образ жизни.
Ранее Проваторов рассказал, как питаться при сердечно-сосудистых заболеваниях.