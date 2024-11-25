Врач рассказала, можно ли ложиться спать после приема пищи
Горизонтальное положение тела после приема пищи ухудшает ситуацию, так как гравитация перестает помогать удерживать содержимое в желудке. Это может вызывать изжогу, отрыжку и даже ночные проявления ГЭРБ, ухудшающие качество сна. При регулярных рефлюксах повышается риск серьезных осложнений, таких как воспаление слизистой или предраковое состояние пищевода.
Для предотвращения этих проблем врач рекомендует не ложиться сразу после еды, подождать 2-3 часа, есть небольшими порциями и приподнимать изголовье кровати для снижения ночных симптомов. Даже при отсутствии диагноза ГЭРБ изжога, особенно ночная, требует консультации специалиста, резюмирует Антюфеева Газете.Ru.
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