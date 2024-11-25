Можно ли ложиться спать после приема пищи

Горизонтальное положение тела после приема пищи ухудшает ситуацию, так как гравитация перестает помогать удерживать содержимое в желудке. Это может вызывать изжогу, отрыжку и даже ночные проявления ГЭРБ, ухудшающие качество сна. При регулярных рефлюксах повышается риск серьезных осложнений, таких как воспаление слизистой или предраковое состояние пищевода.

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Для предотвращения этих проблем врач рекомендует не ложиться сразу после еды, подождать 2-3 часа, есть небольшими порциями и приподнимать изголовье кровати для снижения ночных симптомов. Даже при отсутствии диагноза ГЭРБ изжога, особенно ночная, требует консультации специалиста, резюмирует Антюфеева Газете.Ru.

Ранее Роспотребнадзор потребовал от кинотеатров не ограничивать пронос еды в залы. Также врач объяснила, чем отличается имитированная красная икра от настоящей.