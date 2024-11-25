Как понять, что зубная паста вам не подошла

Выбор зубной пасты — не такая простая задача, кажется на первый взгляд. На полках магазинов представлено огромное количество брендов и видов паст — отбеливающие и антиналётные, со фтором и без, с экологичным составом и не очень. Тут нетрудно и растеряться. Какие признаки говорят о том, что проблемы с зубами вызывает именно неправильно подобранная паста далее в материале.

Даже одна и та же зубная паста, которая годами служила верой и правдой, может стать неподходящей. Потребности организма могут измениться, а зубы могут стать чувствительными из-за возрастных изменений или из-за состояний здоровья, в том числе беременности. Так что к выбору пасты нужно относиться серьёзно и не игнорировать проблемы с зубами.

Дискомфорт во время и после чистки зубов

Один из главных признаков неверно подобранной пасты — дискомфорт во время чистки. Если вы ощущаете жжение, зуд, сухость во рту или раздражение дёсен, языка и слизистой, это может быть сигналом о том, что паста содержит компоненты, на которые у вас аллергия или повышенная чувствительность. Особенно это касается паст, содержащих интенсивные отбеливающие агенты и сильные ароматизаторы.

Изменения в состоянии дёсен

Если дёсна вдруг стали красными, опухшими или внезапно начали кровоточить — проверьте, не меняли ли вы недавно пасту. Да и давно подобранную стоит изучить: возможно, в средстве для чистки зубов есть агрессивные вещества, раздражающие мягкие ткани полости рта. Часто раздражение возникает на лаурилсульфат натрия, так как у него есть подсушивающий эффект. Если появились неприятные симптомы, можно попробовать более мягкую пасту, для чувствительных дёсен.

Аллергические реакции

Аллергия на пасту может проявляться зудом и сыпью внутри полости рта и вокруг него, а также отёком губ и языка. Если вы заметили подобные признаки после использования новой зубной пасты, немедленно прекратите её использовать. Те же пресловутые SLS и SLES могут вызывать аллергию у чувствительных людей.

Проблемы с дыханием

Неприятный запах изо рта даже при тщательной чистке, никогда ранее не беспокоивший — это «красный флаг». Некоторые зубные пасты содержат подсластители или отдушки, которые могут нарушать естественный баланс микрофлоры в полости рта, приводя к размножению бактерий и как следствие — неприятного запаха. Если вы заметили такую проблему, попробуйте сменить пасту на более нейтральную, не содержащую сахара и искусственных добавок.

Изменение вкусовых ощущений

Зубные пасты с сильными ментоловыми или другими ароматизирующими добавками могут временно перекрывать естественные вкусовые ощущения еды и напитков. Если вы заметили, что после чистки зубов пища или напитки кажутся вам менее вкусными, это также может указывать на неправильный выбор пасты. В таком случае обратите внимание на натуральные пасты, которые будут более нейтрально влиять на ваши вкусовые ощущения.

Повышение чувствительности зубов

Если эмаль зубов начала реагировать на горячее и холодное после начала использования новой зубной пасты — это ещё один знак, что она вам не подходит. Чувствительность может возникать из-за агрессивных компонентов в составе. Рассмотрите варианты более щадящей продукции.

«Секрет» уже писал, что нельзя долго применять отбеливающие пасты — они могут навредить эмали. Дело в том, что в них есть абразив, который счищает мягкий налёт, и таким образом делает зубы светлее.

Недавно учёные из США выяснили, что компоненты зубной пасты могут влиять даже на работу сердца. Речь идёт о фенолах.