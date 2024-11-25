Врач назвал ежедневную привычку, которая вредит сердцу

Кардиохирург и врач-кардиолог Джереми Лондон предупредил, что использование обычных ополаскивателей для рта может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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По словам эксперта, во рту обитают полезные бактерии, которые в том числе помогают контролировать артериальное давление. При использовании ополаскивателей для рта происходит химическая реакция, которая приводит к гибели полезных микробов.

Уничтожая эти бактерии во рту, вы на самом деле можете вызвать повышенное давление. Высокое кровяное давление является фактором риска как инсультов, так и сердечных приступов.

Более того, использование ополаскивателя сразу после чистки зубов может смыть защитный слой фтора от зубной пасты — в результате чистка зубов будет не такой эффективной. Ополаскиватель для полости рта следует использовать за 30 минут до или после чистки зубов.