Врач рассказал, как безопаснее всего сушить густые волосы

Сушка густых волос естественным путем создает идеальную среду для размножения грибков или бактерий на влажной и теплой коже головы. Чтобы избежать развития инфекций, сушить волосы нужно феном. Об этом изданию Health News рассказала дерматолог Гита Ядав, получившая образование в Университете Торонто (Канада).

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По словам врача, пребывание кожи головы во влажном состоянии может привести к таким последствиям, как перхоть, себорейный дерматит или общее раздражение. Однако для возникновения проблем нужны «подходящие» условия — повышенная густота волос, которая препятствует их быстрому высыханию, сон на грязных наволочках или привычка постоянно ложиться спать с мокрой головой.

Ядав подчеркнула, что при каждом соприкосновении мокрой головы с подушкой на наволочке накапливается все больше бактерий и грибков. Их размножение на коже головы может стать причиной сухости и шелушения, а также фолликулита или грибкового акне.

Обладательницам густых и длинных волос дерматолог советует мыть голову утром. Если такой режим соблюдение гигиены неудобен, врач рекомендует по вечерам пользоваться феном. Чтобы избежать повреждения волос, можно выбрать режим подачи прохладного воздуха или просушить только прикорневую зону.