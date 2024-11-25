Ожирение назвали эпидемией 21 века. Количество людей, имеющих лишний вес, неуклонно растет. При этом теперь лишний вес все чаще наблюдается у детей. Ученые пытаются найти эффективные методы борьбы с ожирением. По словам эндокринолога Зухры Павловой, прорыва в этом вопросе удалось добиться ученым из Южной Кореи.

Они изучили свойства кимчи - острого квашеного блюда, которое, как правило, готовят из пекинской капусты, и пришли к выводу, что блюдо является эффективным оружием против ожирения.

На своей странице в социальной сети врач поделилась результатами исследования, в котором участвовали 55 полных мужчин и женщин.

Часть испытуемых принимала с каждым приемом пищи капсулы сублимированного кимчи, а вторая нет. В итоге у тех, кто пил капсулы, количество жира в организме уменьшилось почти на 3%. У группы, которая не получала капсулы, количество жира выросло еще на 4,7%.

Это натолкнуло ученых на мысль, что кимчи эффективно облегчает симптомы ожирения за счет изменения микробиоты кишечника.

«И ведь наша микрофлора, действительно, очень любит ферментированные продукты», — отметила врач.

При этом она отметила, что для россиян более привычным блюдом, которое покажет тот же эффект, будет квашеная капуста.

Напомним, по словам Зухры Павловой, фрукты стоит есть только в первой половине дня. Таких же рекомендаций стоит придерживаться, если речь идет о сладких овощах.

ранее Павлова рассказала, что употребление кефира на ночь может привести к нарушению углеводного обмена и стать причиной предиабетического состояния.