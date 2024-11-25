По словам диетолога Виктории Уиттингтон, для снижения высокого уровня холестерина важно правильно питаться. В частности, исключить из рациона продукты с высоким содержанием насыщенных жиров. Это красное мясо, жирные молочные продукты, сливочное масло и жареная пища.

Диетолог объяснила, все эти продукты стимулируют выработку холестерина ЛПНП в печени. Этот тип холестерина – главный виновник образования холестериновых бляшек, что резко повышает риск развития сердечных болезней, добавила диетолог в разговоре с «Рязань Онлайн».

Чтобы снизить риск развития сердечных болезней рекомендовано заменить насыщенные жиры на альтернативные, например, использовать вместо сливочного масла оливковое или масло авокадо.

Для получения белка важно включить в рацион мясо курицы, рыбу, бобовые.

Еще один совет от специалиста – полное исключение алкоголя, а также ограничение сахара.

«При этом не нужно полностью отказываться от любимых блюд, важно лишь ограничить их потребление», - подчеркнула Уиттингтон.

По словам диетолога, полностью лишать организм холестерина неправильно, так как он участвует в выработке гормонов, витамина D, пищеварительных ферментов.

Получить «хороший» холестерин можно из продуктов, богатых клетчаткой. Это фрукты, овощи, орехи и цельные злаки. Регулярное употребление рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, также способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.

Ранее был назван простой способ снижения холестерина без таблеток, а эксперт перечислил основные правила для контроля уровня холестерина.