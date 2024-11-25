Названы «диетические» продукты, которые только мешают похудеть

Некоторые продукты рекламируются как способствующие снижению веса. В действительности же они по разным причинам могут затруднять процесс похудения.

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Диетические напитки. В ходе одного исследования выяснилось, что после употребления сукралозы (подсластителя) в мозгу наблюдается повышенная активность в областях, отвечающих за тягу к еде и аппетит. То есть даже если вы пьёте диетическую газировку с подсластителем, организм реагирует так, будто пьёте что-то сладкое. Хорошая альтернатива традиционным диетическим газированным напиткам — это полезные газированные напитки со стевией.

Йогурт с низким содержанием жира. Многие производители в такие йогурты добавляют много сахара. А это может замедлить потерю веса. Исследования обнаружили связь между потреблением добавленного сахара и набором веса. Лучше купите простой йогурт и добавьте в него для сладости фрукты. Или же выбирайте вариант с менее чем 5 г добавленного сахара либо подслащённый стевией.

Овощные чипсы. Они плохо насыщают, что в итоге может привести к перееданию. Если вам хочется съесть чего-то солёного, то лучше съесть одну порцию настоящих чипсов. Более полезными при снижении веса будут варианты с не менее 1 г клетчатки на порцию.

Протеиновые батончики. Они плохо насыщают. К тому же в них часто содержится много сахара и мало клетчатки. Если вы любите такие батончики, то ищите продукты с менее чем 200 ккал в батончике и минимальным количеством добавленного сахара. Сочетайте их также с овощами или фруктами, чтобы получить больше клетчатки.

Арахисовое масло с низким содержанием жира. Разница между обычным и обезжиренным вариантом такого масла — всего несколько калорий. Всё потому, что в обезжиренные варианты часто добавляют больше сахара. Старайтесь брать только полезные ореховые пасты без добавления сахара, если хотите похудеть.

Готовые смузи и коктейли. Ищите смузи и коктейли, в которых не менее 15 г белка на порцию и менее 5 г добавленного сахара. Ещё лучше, если в них будет клетчатка.

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