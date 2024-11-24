Какие витамины требуются организму перед зимой

Осенью многим необходимо восполнять дефицит витаминов в организме. В первую очередь нужно подумать о витаминах D и C.

© РИА Новости

Оказывается, кости укрепляет не только кальций, но и витамины группы K. Они участвуют в синтезе остеокальцина. Это белок, который отвечает за минерализацию костей.

Так, рекомендуется есть шпинат, капусту, спаржу, петрушку, фасоль, горох, пастернак и морковь. Также важны в рационе черника, кукурузное, рапсовое и оливковое масла.

Включите в рацион телячью печень, авокадо, говядину, свинину и молочные продукты.

Ранее старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин предупредил, что повреждения родинок могут привести к развитию онкологического заболевания. По его словам, также существует риск перерождения старых родинок в меланому. Специалист призвал очень внимательно относиться к образованиям на коже.