Доктор объяснил, как пережить недостаток солнечного света зимой

Зимой световой день становится короче, из-за недостатка солнечного света в организме снижается уровень серотонина (гормона счастья). Это, в свою очередь, отражается на психологическом состоянии многих людей. Речь идет о сезонном аффективном расстройстве (САР). Как с ним справиться, написала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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Среди симптомов САР - раздражительность; высокая утомляемость; проблемы с аппетитом; апатия, нежелание что-то делать.

При депрессии симптомы похожие, но при САР они характерны только для осени и зимы. Это состояние не лечится, если только не наложится на депрессию. Но его можно облегчить при соблюдении нескольких рекомендаций.

Первая — создать дома светлую атмосферу - сделать так, чтобы шторы, стены, постельное белье были светлыми.

Вторая — использовать дома яркие лампы.

Третья — заниматься спортом, много двигаться.

Четвертая — употреблять еду, богатую витаминами. В рационе должно быть много сезонных овощей и фруктов. Также рекомендуется в случае необходимости и после консультации с лечащим врачом обратить внимание на витамин D и в случае проблем со сном на мелатонин.