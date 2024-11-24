Врач указал на вредные для печени продукты

Гастроэнтеролог Валерия Ломова рассказала о продуктах, которые могут негативно сказаться на здоровье печени. Среди них жирные сорта мяса, сало, маргарин, сливочное масло и колбасные изделия.

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По мнению специалиста, употребление продуктов, богатых животными жирами, требует осторожности. В эту категорию входят свинина, баранина, утка, гусь, а также сосиски, пирожные, торты, мучные изделия и фастфуд. Эти продукты при избыточном потреблении могут привести к перегрузке печени.

Наибольшую опасность для печени, как отметила врач, представляет алкоголь. Он разрушает клетки органа — гепатоциты, что может вызвать серьезные осложнения, такие как фиброз или цирроз.

Даже фрукты, полезные для здоровья, могут нанести вред при чрезмерном потреблении из-за высокого содержания фруктозы. Это вещество способно провоцировать жировое перерождение печени. По словам Ломовой «Известиям», для поддержания здоровья предпочтительнее включать в рацион несладкие ягоды.

Ранее врач назвала самые вредные сочетания картошки в еде. Также австралийские ученые указали на овощи, способные снижать давление эффективнее других продуктов.