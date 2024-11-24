Эндокринолог: ежедневные прогулки могут добавить до 11 лет жизни

Врач-эндокринолог Зухра Павлова отметила: недавнее исследование показало, что только 25 % людей старше 40 лет увлекаются физическими нагрузками.

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В эту группу входят те, кто ежедневно гуляет по 160 минут со скоростью около 4,8 км/ч или выполняет эквивалентную деятельность.

Медик в своем телеграм-канале подчеркивает: если бы остальные люди старше 40 лет стали более активными, их ожидаемая продолжительность жизни могла бы увеличиться в среднем на пять лет. Особенно малоподвижные могли бы прожить на 11 лет дольше, если бы добавили к своей прогулке 111 минут в день.

В среднем каждый час ходьбы добавляет 169 минут (2 часа 49 минут) к жизни.

Регулярные прогулки помогают снизить риск заболеваний, снимают стресс и положительно влияют на здоровье.

Эндокринолог советует увеличивать время постепенно, при этом не спешить. Так можно научиться преодолевать большие расстояния.

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