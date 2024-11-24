Для чего нужно чистить язык и как правильно это делать

Чисткой языка нельзя пренебрегать, говорит Дилип Шарма — профессор и руководитель дисциплины «Здоровье полости рта» Ньюкаслского университета.

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Чистка языка занимает всего 10–15 секунд. Делать это нужно дважды в день: лучше сочетать с чисткой зубов утром и вечером.

Вы можете очистить язык, аккуратно почистив его обычной зубной щёткой. Это удалит остатки пищи и поможет предотвратить скопление микробов на его грубой текстурированной поверхности.

Также можно использовать специальный скребок для языка. Эти изогнутые инструменты сделаны из металла или пластика.

Скребки особенно эффективны для удаления бактерий, которые обычно вызывают неприятный запах изо рта, скрытых на поверхности языка.

Дилип Шарма добавил, что здоровый язык имеет розовый цвет. Если на нем появился белый, жёлтый, чёрный налёт, розовые пятна и воспаление, то нужно обратиться к врачу.

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