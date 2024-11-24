Биолог раскрыл пользу миндаля для здоровья сердца

Миндаль содержит большое количество насыщенных жиров, аминокислот и минералов, благодаря чему его потребление способствует оптимальной работе сердца и сосудов. Об этом RT рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Виталий Наполов.

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Специалист добавил, что потребление миндаля также поможет нормализовать гормональный фон, улучшить состояние кожи, ногтей и волос. При этом Наполов рекомендует потреблять не более 30 грамм ореха в сутки. Если превысить этот объем, то, по словам биолога, продукт может нанести вред здоровью.

«Нежелательно употребление миндаля детьми до трех лет — он может вызвать тошноту, рвоту, вздутие и боли в животе. Уникален миндаль тем, что сочетается практически с любыми продуктами. Хранить его следует в сухом, прохладном, защищенном от света месте», — сказал Наполов.

До этого врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, что самыми полезными орехами являются грецкие, миндаль и кедровые. Специалист отметила, что миндаль содержит много кальция, железа, фосфора, витамины В2 и В3, необходимые для здоровья зубов, волос и кожи. Этот орех также способствует нормальному обмену веществ и полезен при анемии и нарушениях зрения.

Ранее ученые назвали продукты, снижающие риск депрессии.