Как влияет на организм человека мелатонин

Последние десятилетия все больше людей начинают принимать мелатонин, чтобы избавиться от бессонницы или вовремя засыпать. Врачи предупредили, что у этого препарата есть неожиданные побочные эффекты.

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Мелатонин – это гормон, который вырабатывается естественным образом ближе к ночи, он сообщает организму, что пора спать. По словам эксперта по сну из города Виста, Калифорния, доктора философии Роя Рейманна, если человеку не хватает дневного света, естественная выработка этого гормона может быть нарушена, и тогда на помощь может прийти его фармацевтическая замена. Специалист отметил, что в зависимости от формы препарата, он действует быстрее или медленнее. Так, таблетки вызовут пик мелатонина в течение часа, а капсулы будут постепенно высвобождать вещество. Он уточнил, что это не снотворное, которое усыпляет, – мелатонин готовит человека ко сну. Важно также и самостоятельно помогать себе уснуть при помощи сокращения воздействия яркого света и принятия теплой ванны или душа.

Научный консультант по сну из Нью-Йорка, доктор философии Карлера Вайсс добавила, что реакция на мелатонин отличается в зависимости от возраста, пола и времени приема. По ее словам, препарату требуется от одного до семи дней, чтобы оказать влияние на качество сна с учетом, что человек принимает правильную дозу в правильное время.

«Важно помнить, что мелатонин не заставляет нас засыпать, а усиливает сигналы в мозг, чтобы создать возможности для сна. Таким образом, принимая мелатонин, наш мозг переходит в «режим сна», – пояснила Вайсс.

По словам эксперта из Нью-Йорка, мелатонин также влияет на выработку дофамина в мозге, в результате уменьшается чувство тревоги и депрессии. Но у гормона сна есть побочные эффекты, которые могут испытывать некоторые люди, например, сонливость, боли в животе и головокружение. Ее коллега из Калифорнии предупредил, что ежедневное добавление мелатонина со временем может нарушить гормональный баланс в организме.

Медики не рекомендуют без консультации с врачом принимать мелатонин беременным или кормящим женщинам, тем, кто принимает противозачаточные таблетки, антикоагулянты, лекарства от давления, препараты для диабетиков, тем, кто проходит диализ, имеет аутоиммунное заболевание и нарушение функции печени.

По словам Вайсс, мелатонин показан для лечения расстройств сна и циркадных ритмов, например, при посменной работе или смене часовых поясов. Но он не является основной рекомендацией для лечения бессонницы – с такой проблемой она посоветовала обратиться к специалисту по сну.

Эксперты отмечают, что, хотя мелатонин не вызывает психологическую или физиологическую зависимость и его ежедневное употребление безопасно, он может создать ощущение, что для хорошего сна каждую ночь нужно принять препарат.

Для лучшего засыпания доктор Рейманн предложил изменить дизайн спальни, чтобы там стало более уютно, использовать расслабляющее эфирное масло, добавить в свой рацион фрукты, молочные продукты и рыбу, гулять на свежем воздухе и соблюдать режим дня. При этом рекомендуется избегать кофеина, алкоголя и ярких экранов в конце дня, говорится в материале Eating Well.