Профессор раскрыл самый полезный вид овсянки

Профессор медицины из Британии Тим Спектор, автор книги «Миф о диете: настоящая наука о том, что мы едим» рассказал о том, как правильно выбирать крупу для традиционного английского завтрака – овсянки. Дело в том, что разные ее виды могут оказывать различное влияние на здоровье. По мнению эксперта, наиболее полезными являются продукты с высоким содержанием клетчатки.

Так, овсяные отруби содержат примерно 16 граммов клетчатки на 100 граммов продукта. Это делает их идеальным выбором для тех, кто стремится поддерживать здоровый уровень холестерина, сахара в крови и артериального давления. Цельнозерновые овсяные хлопья тоже обладают высокой питательной ценностью, обеспечивая около 10 граммов клетчатки на каждые 100 грамм.

В отличие от них, каши быстрого приготовления содержат лишь около 3 граммов клетчатки, что значительно снижает ее пользу. Такая овсянка усваивается быстрее, вызывая резкие скачки уровня сахара в крови.