Как понять, употребляете ли вы достаточно протеина

Специалисты рассказали, как определить достаточную норму протеина в день, передает издание Marie Claire.

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По словам экспертов, протеин — очищенный белок, который можно получить из таких продуктов, как яйца, молоко, творог, сыр, рыба и куриная грудка. Некоторые считают, что протеин — малополезное химическое вещество, предназначенное для спортсменов, однако это не так.

Среди признаков недостатка протеина в организме выделяют:

Постоянный упадок сил;

Потеря веса либо мышечная слабость;

Отсутствие чувства насыщения после еды;

Ломкие ногти и тонкие волосы.

По мнению нутрициологов, следует ежедневно употреблять 30 граммов протеина при каждом приеме пищи. Это поможет сохранять энергию в течение дня и избежать колебаний настроения.

Чтобы рассчитать индивидуальную норму протеина, можно воспользоваться следующей формулой: умножить 0,8 грамма протеина на килограмм массы тела.

Если белка недостаточно, добрать его не составит труда. Так, помимо перечисленных белковых продуктов, употребляйте в пищу также греческий йогурт, кефир, бекон из индейки, костный бульон, фасоль, тофу, киноа и семена чиа.