Травяные настои — это оздоравливающие напитки, проверенные временем. Правильно подобранные травы способны успокоить нервную систему, улучшить работу ЖКТ, укрепить иммунитет и не только. Рассказываем, чем полезны травяные чаи и как их выбрать.

Чем полезны травяные чаи

Фактически травяные чаи называются так лишь для удобства: они не содержат чайных листьев, а значит, и чаем быть не могут. Это отвары из трав с многовековой историей. Их начали применять в качестве лекарственных отваров еще в далеком прошлом. Так что польза этих напитков была многократно доказана.

Эффект травяного чая зависит непосредственно от используемых ингредиентов. Однако чаще всего отвары из трав помогают:

улучшить иммунитет;

тонизировать организм и запустить жиросжигание;

расслабиться и улучшить сон;

побороть головные боли и мигрени;

снять воспаления;

улучшить работу ЖКТ;

побороть болезни полости рта;

снизить давление и не только.

Некоторые чаи оказывают слабительное или мочегонное действие. Другие можно использовать как жаропонижающее средство. А травяные сборы, в которых содержится больше одного ингредиента, имеют комплексный эффект.

Впрочем, не стоит забывать, что народная медицина (включая травяные чаи) не заменит полноценное лечение. Отвары из трав можно использовать для профилактики или как подспудное средство. Но бороться с заболеванием стоит под руководством специалиста.

Могут ли травяные чаи навредить здоровью

Как и любые продукты, травяные настои способны навредить организму. Так что их нельзя употреблять в слишком большом количестве.

А еще многие травы имеют противопоказания. Например, ряд трав запрещен при серьезных заболеваниях ЖКТ. Чаи из мяты и мелиссы не рекомендованы при гипотонии. Чабрец нельзя заваривать людям со злокачественными заболеваниями, аритмией. И это только несколько примеров.

Наконец, не стоит забывать и про возможную аллергическую реакцию. Так что перед покупкой чая стоит внимательно изучить перечень противопоказаний. А еще лучше — проконсультироваться со специалистом.

Самые популярные травяные чаи

Травяные чаи отличаются разнообразием и эффектом. Далее мы перечислим одни из самых популярных трав, которые помогут укрепить здоровье. В перечень вошли:

ромашка — жаропонижающее, потогонное, улучшает работу ЖКТ, снимает воспаления;

мята — успокаивающее, нормализует работу ЖКТ, снимает боль;

шиповник — тонизирующее, улучшает иммунитет, повышает сопротивляемость вирусам;

зверобой — расслабляющее, спазмолитик, улучшает иммунитет;

липа — успокаивающее, мочегонное, облегчает симптомы ОРВИ;

эвкалипт — укрепляющее, полезен для профилактики болезней ротовой полости, снимает воспаления;

крапива — противовоспалительное, кровоостанавливающее, полезна при анемии;

валериана — успокаивающее, улучшает сон и работу ЖКТ;

пустырник — успокаивающее, стабилизирует сон;

боярышник — кардиотонический, спазмолитик;

шалфей — противовоспалительное, незаменим при заболеваниях полости рта;

календула — противовоспалительное, противомикробное, улучшает работу печени;

черная смородина — общеукрепляющее, подходит для профилактики гиповитаминоза.

Напоследок хочется напомнить, что заниматься самолечением опасно для здоровья. Так что употреблять травяные чаи можно для профилактики или снятия легких симптомов. Но использовать их как альтернативу врачебной помощи неблагоразумно.