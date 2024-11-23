Кардиолог рассказал о неожиданном плюсе ежедневной зарядки

Врач-кардиолог и терапевт Иван Степаненко рассказал о неожиданном плюсе ежедневной зарядки.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он, в частности, заявил, что физическая активность после пробуждения помогает насытить мозг кислородом.

«Регулярные физические упражнения по утрам улучшают когнитивные функции, включая память, внимание и способность к концентрации, – подчеркнул специалист. – Это, в свою очередь, положительно влияет на общую продуктивность и качество жизни».

Но самым неожиданным плюсом утренней и регулярной зарядки эксперт считает уменьшение тяги к кофеину.

По словам Степаненко, зарядка поможет справиться с зависимостью от кофеина. Так, согласно исследованиям, которые проводили канадские учёных, всего 20 минут физической активности каждое утро, дают такой же заряд энергии, как чашка кофе.

«Помимо этого, физические упражнения снижают симптомы синдрома отмены, возникающего после отказа от бодрящего напитка», – резюмировал кардиолог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Станислав Максименко рассказал об удивительной пользе домашних животных для здоровья человека.