Диетолог рассказала, как определить недостаток витаминов в организме

Диетолог Холодилина рассказала, как определить недостаток витаминов в организме
Витамины играют важную роль в поддержании здоровья человека, но иногда бывает трудно определить, каких именно не хватает. Врач-диетолог Алина Холодилина рассказала корреспонденту ИА sovainfo.ru, что может указывать на дефицит полезных веществ.
Витамин A
Дефицит витамина A проявляется сухостью и шелушением кожи. Глаза также могут быть поражены, вызывая ночную слепоту и повышенную восприимчивость к инфекциям.
Витамины группы B
Дефицит тиамина (B1) может привести к усталости, спутанности сознания и проблемам с нервами. Недостаток рибофлавина (B2) может проявляться язвами во рту, потрескавшимися губами и чувствительностью к свету. Дефицит ниацина (витамина B3) может вызвать сыпь, диарею и слабость.
Витамин C
Недостаток витамина C ослабляет иммунную систему, делая организм более восприимчивым к болезням. Кровотечение из десен и медленное заживление ран также являются признаками дефицита полезных веществ.
Витамин D
Дефицит витамина D приводит к слабости и боли в костях. У детей это может вызвать рахит - состояние, при котором кости становятся мягкими и деформируются.
Витамин Е
Дефицит витамина Е может привести к повреждению клеток и нервов. Это также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических недугов.
Витамин K
Недостаток витамина K может привести к легкому образованию синяков, длительному кровотечению и слабым костям. Также увеличивается риск развития остеопороза.
Алина Холодилина отметила: чтобы определить дефицит витаминов, врачи могут назначить анализы крови или мочи. Именно с их помощью выявляют реальный уровень питательных веществ в организме.
По словам медика, при подозрении на дефицит витаминов или минералов важно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Он может порекомендовать диетические изменения, а также специальные добавки.
Алина Холодилина добавила:
- Включите в свой рацион разнообразные фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, которые богаты витаминами и минералами. Учитывайте индивидуальные потребности своего организма и при необходимости консультируйтесь с диетологом или врачом. Будьте осторожны с добавками и не принимайте их без предварительной консультации с врачом.
Диетолог подчеркнула, что нужно чутко реагировать на любые изменения в самочувствии и своевременно обращаться за медицинской помощью, чтобы предотвратить серьезные осложнения.
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