Какой хлеб поможет похудеть и снизить сахар

Большинство худеющих людей в первую очередь отказываются от хлеба. Однако это совсем необязательно, ведь есть такой хлеб, который не только помогает худеть, но и снижает сахар.

Просто замените пшеничный хлеб на ржаной. Ведь он содержит в себе больше витаминов, минералов и аминокислот. Кроме того, в нем больше пищевых волокон для хорошей работы ЖКТ.

Ржаной хлеб гарантирует чувство сытости. Он помогает снижать суточную калорийность и не дает наброситься на сладкое.

Гликемический индекс ржаного хлеба почти в два раза ниже, чем у пшеничного. Поэтому его можно диабетикам.

Ранее старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин предупредил, что повреждения родинок могут привести к развитию онкологического заболевания. По его словам, также существует риск перерождения старых родинок в меланому. Специалист призвал очень внимательно относиться к образованиям на коже.