Тренер дала советы, как эффективно похудеть к Новому году
Чем больше новогодней атмосферы появляется на улицах российских городов, тем больше девушки задумываются о своем праздничном образе. Как уменьшить объемы до идеального платья за оставшееся до Нового года время, «Газете.Ru» рассказала Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA.
«На мой взгляд, первое, что следует сделать, это определить для себя четкую и реальную цель. Сбросить 10 кг за неделю — это четкая, но совсем не реальная цель. Поставьте на первое место свое здоровье, а затем уже фигуру. Помните, что лучше привить полезные привычки и с удовольствием улучшать свое самочувствие и рельеф тела, чем бесконечно прыгать с диеты на диету. Когда установили цель, важно определить, какими средствами вы будете ее достигать», — объяснила она.
Уже ни для кого не секрет, что лучшая формула для снижения веса — это питание, тренировки и режим. Именно такое сочетание дает лучший и стойкий результат. Поэтому я рекомендую проверить свой распорядок дня и немного его изменить. Включите в свой режим обязательную утреннюю зарядку. Альтернативой может стать и утренняя прогулка — это тоже хорошая физическая нагрузка, которая поможет быстрее проснуться.
«Лучше всего встроить в недельное расписание три полноценных тренировки. А вечер желательно завершать короткой, десятиминутной растяжкой-разминкой. В питании рекомендую сделать акцент на разнообразии и сбалансированности рациона. Добавить больше овощей и заменить сладкие напитки на чистую воду. Быстрее перестроить свое меню помогут рекомендации диетолога или нутрицолога. При этом важно не менять кардинально свой режим питания и тренировок, иначе это чревато стрессом для организма. Если ранее вы никогда не занимались спортом, то начните с утренней зарядки и вечерней разминки. Выполняйте их в течение недели, а далее уже постепенно добавляйте полноценные тренировки, так тело мягко адаптируется к нагрузке», — отметила эксперт.
Не забывайте про разнообразие деятельности. Это позволяет не терять мотивацию, а также подходить комплексно к вопросу похудения. При подготовке фигуры к новому году, точно не стоит упускать такой возможности, как зимние активности.
«Запланируйте поход на каток всей семьей, попробуйте встать на лыжи или сноуборд, совершайте прогулки по лесу или просто устройте битву снежками во дворе. Свежий воздух, активные движения и хорошее настроение помогут быстрее прийти к цели. Замените такие варианты досуга, как горячий шоколад, диван и сериал, на лыжи, прогулки и катания на санках», — резюмировала тренер.