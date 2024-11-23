Тренер дала советы, как эффективно похудеть к Новому году

Чем больше новогодней атмосферы появляется на улицах российских городов, тем больше девушки задумываются о своем праздничном образе. Как уменьшить объемы до идеального платья за оставшееся до Нового года время, «Газете.Ru» рассказала Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

«На мой взгляд, первое, что следует сделать, это определить для себя четкую и реальную цель. Сбросить 10 кг за неделю — это четкая, но совсем не реальная цель. Поставьте на первое место свое здоровье, а затем уже фигуру. Помните, что лучше привить полезные привычки и с удовольствием улучшать свое самочувствие и рельеф тела, чем бесконечно прыгать с диеты на диету. Когда установили цель, важно определить, какими средствами вы будете ее достигать», — объяснила она.

Уже ни для кого не секрет, что лучшая формула для снижения веса — это питание, тренировки и режим. Именно такое сочетание дает лучший и стойкий результат. Поэтому я рекомендую проверить свой распорядок дня и немного его изменить. Включите в свой режим обязательную утреннюю зарядку. Альтернативой может стать и утренняя прогулка — это тоже хорошая физическая нагрузка, которая поможет быстрее проснуться.

«Лучше всего встроить в недельное расписание три полноценных тренировки. А вечер желательно завершать короткой, десятиминутной растяжкой-разминкой. В питании рекомендую сделать акцент на разнообразии и сбалансированности рациона. Добавить больше овощей и заменить сладкие напитки на чистую воду. Быстрее перестроить свое меню помогут рекомендации диетолога или нутрицолога. При этом важно не менять кардинально свой режим питания и тренировок, иначе это чревато стрессом для организма. Если ранее вы никогда не занимались спортом, то начните с утренней зарядки и вечерней разминки. Выполняйте их в течение недели, а далее уже постепенно добавляйте полноценные тренировки, так тело мягко адаптируется к нагрузке», — отметила эксперт.

Не забывайте про разнообразие деятельности. Это позволяет не терять мотивацию, а также подходить комплексно к вопросу похудения. При подготовке фигуры к новому году, точно не стоит упускать такой возможности, как зимние активности.