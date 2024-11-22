Перечислены основы долголетия

Врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн Уфы раскрыли секреты долголетия, пишет издание UfaTime.

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«Все люди стареют, но уровень здоровья, длительность и качество жизни могут варьироваться. Благодаря здоровому образу жизни и осознанному подходу к своему здоровью, мы можем сделать старение гармоничным и наслаждаться жизнью на протяжении долгого времени», – рассказывают эксперты.

Россиян, желающих долго жить, призывают снизить количество жировых отложений на талии и нарастить мышечную массу, а также увеличить потребление овощей и фруктов минимум до 400 г в день.

Рекомендуется употреблять белковые продукты с каждым приемом пищи и добавить в рацион продукты, содержащие полезные жиры, и продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Специалисты считают важным больше двигаться.

Ранее сообщалось, что в Ростове врачи провели уникальную операцию на надпочечниках матери двоих детей.