Невролог-сомнолог, старший консультант по сну детей и взрослых BabySleep кандидат медицинских наук Ирина Завалко рассказала, как узнать свой хронотип.

В беседе с ИА RuNews24.ru она заявила, что существуют не только «совы» и «жаворонки», но и «голуби», это более 50% всех людей. Они хорошо чувствуют себя, если просыпаются и в 06:00, и в 10:00, бодры почти весь день, а период максимальной активности наступает у них около 15:00.

«Ещё на хронотип влияют возраст и внешняя среда», — уточнила эксперт.

По её словам, чтобы узнать свой хронотип, нужно вести дневник сна.

«Записывайте время засыпания и пробуждения, качество сна, отслеживайте дневную активность и настроение. Можно пройти тест Хорна — Остберга, определяющий, «сова» вы или «жаворонок». Понимание своего хронотипа поможет составить оптимальный режим дня в соответствии с вашими естественными циклами», — добавила Завалко.

Ранее врач-невролог Военно-медицинской академии России Павел Хорошев в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, что повышение артериального давления может происходить в силу ряда причин, например из-за изношенности артерий.

Таким образом организм пытается доставить питательные вещества к областям и тканям, проход к которым затруднён.