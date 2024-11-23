Три неожиданных напитка для снижения давления

Кокосовая вода, ягодный компот и гранатовый сок могут понизить давление. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

© Сетевое издание m24.ru

По ее словам, кокосовая вода, которую можно купить в магазине, обладает гипотензивным действием благодаря содержанию калия. Напиток должен быть натуральным, без химии в составе.

"Достаточно выпить 300 миллилитров, чтобы стабилизировать давление и поддержать здоровье сосудов. Если употреблять кокосовую воду регулярно, можно избежать ситуационного повышения", – указала эксперт.

Также специалист предложила пить компот из ягод, который можно приготовить дома.

«Ягоды, которые способствуют понижению давления, – черноплодная рябина, брусника, черника, малина, клубника, смородина. Но на первое место я бы поставила все-таки черноплодную рябину и чернику. Они содержат большое количество флавоноидов, которые имеют антиоксидантное действие, снижают свертываемость крови и улучшают обменные процессы», – Анжелика Дюваль, врач-диетолог.

Для компота нужно взять 150 граммов определенных или смешанных ягод, залить теплой водой, измельчить, процедить и довести объем до литра. Можно добавить в качестве подсластителя сироп топинамбура. Он безопасен для людей с повышенным сахаром, потому что не поднимает его. Кроме того, топинамбур хорошо влияет на поджелудочную железу и кишечник, рассказала Дюваль.

Чтобы привести давление в норму, достаточно выпить 300 миллилитров теплого компота.

Благодаря содержанию калия, магния, флавоноидов гипотензивным действием обладает и гранатовый сок. Его можно купить в магазине. Он обязательно должен быть в стеклянной таре и не содержать вкусовых и ароматических добавок.

«Если вы гранатовый сок никогда не пили и не знаете, как он влияет на организм, можно сначала употреблять его в разбавленном виде из расчета 100 миллилитров сока и 100 миллилитров воды», – Анжелика Дюваль, врач-диетолог.

Дюваль предупредила, что гранатовый сок не следует пить при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки, например язве и гастрите в острой форме.

Специалист также отметила, что напитки с гипотензивным эффектом могут помочь, если давление повысилось ситуационно, например во время стресса. Если же оно поднялось на фоне приема лекарств от гипертонии, необходимо обратиться к врачу, чтобы скорректировать дозу препарата.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие сладости помогут пожилым поддержать здоровье сердца. Специалист посоветовала употреблять курагу, шоколад, халву и запеченные яблоки. Она пояснила, что темный шоколад содержит мощные антиоксиданты полифенолы, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Также в нем присутствует магний, который успокаивает и защищает от скачков давления при случайном стрессе.