Врач назвала напиток, позволяющий быстро согреться

Врач-терапевт поликлиники №5 Красногорской больницы Анастасия Лозикова в беседе с РИАМО перечислила напитки, помогающие быстро согреться осенью и зимой. Также с их помощью можно поддерживать иммунную систему, отметила она.

«Некоторые продукты буквально наполняют человека теплом. Главные помощники в холода — имбирь, корица, кумин, анис, розмарин, кориандр, мед. Они ускоряют метаболизм, за счет этого немного повышают температуру тела, и мы быстрее согреваемся», — сказала Лозикова.

В качестве самого доступного напитка она посоветовала чай с имбирем, лимоном и медом. Имбирь, по ее словам, не только дарит тепло, но и эффективно борется с простудными заболеваниями, благотворно влияет на работу мозга и сердца. Лимон является источником витамина С, а мед обладает противовоспалительным действием.

Также специалист рекомендует безалкогольный глинтвейн. Ароматный напиток поможет согреться и подарит атмосферу праздника.

До этого эксперты напомнили, что сезонные фрукты и овощи полезно включать в свой рацион питания, поскольку они помогают укрепить иммунитет человека.

По словам специалистов, из них можно получить каротин, витамины A, B, С, К и Р, клетчатку, крахмал, фруктозу, пектины и другие полезные вещества. Поздней осенью они советуют есть различные виды капусты, болгарский перец, хурму, киви, гранат, клюкву и цитрусовые.

Ранее был назван продукт, который спасает в сезон простуд.