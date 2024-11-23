Врач объяснила, как перинатальная психология помогает будущим мамам

Клинический психолог женской консультации ГКБ № 3 г. Волжского Наринэ Делик рассказала об особенностях данного направления.

«Перинатальная психология – относительно молодая отрасль в психологии, но стремительно набирающая обороты. Это наука, которая исследует особенности динамики психологического и психического развития системы "мать – дитя", при которой все, что происходит с матерью, влияет на ребенка, и наоборот», – пояснила врач.

Как показала практика, многие женщины во время беременности, ее планирования и постродового периода нуждаются в психологической консультации и поддержке.

Беременные женщины проходят диагностику у психолога при постановке на учет и на 30-й неделе, чтобы вовремя получить помощь в случае тревожных и личностных расстройств. Специалисты работают с негативными установками касательно беременности и родов.

Кроме того, женщина узнает обо всех этапах родов с точки зрения физиологии, о правилах саморегуляции, изучает техники дыхания и самообезболивания. Таким образом, у будущей матери формируется собственная модель рождения ребенка и постепенно появляется установка на естественные роды.

Работая с беременной женщиной, клинический психолог выясняет, сформирован ли круг заботы у будущей матери, учитывает ее взаимоотношения с супругом и другими родными людьми. Кроме того, важно помочь женщине отрегулировать степень стресса, связанного с повышением уровня кортизола, что может быть ответной реакцией на перестраивание организма и психики в период беременности. Избыток этого гормона может помешать нормальному формированию нервной системы, мозга и органов чувств у будущего малыша.

Если психолог выявит повышенную тревожность, он может назначить психокоррекционную программу, которая позволит снять психоэмоциональное напряжение, сообщает облздрав.

Если наблюдается низкая перинатальная привязанность, психолог выясняет причины. В основном это незапланированная беременность либо нарушение модели взаимоотношений матери и ребенка у женщины или же ребенок является не самоцелью, а вторичной выгодой. В этом случае с будущей матерью проводят работу, которая помогает осознать новый статус. Формируются позитивные установки, помогающие принять будущую роль.

Помощь клинического психолога может потребоваться и в других случаях, влияющих на психоэмоциональное состояние. Например, при потере ребенка, бесплодии или боязни огласки в случае суррогатного материнства.

Кроме того, женщина может обратиться за помощью и после рождения ребенка, если у нее развилась послеродовая депрессия, поскольку ребенок – это не только счастье, но и возможный кризис. В таком случае психолог старается восполнить психические ресурсы женщины при помощи визуальных медитативных практик.

Эксперт напоминает женщинам, что лучший способ справиться с тревогой и депрессией – работа с телом и гармоничное взаимодействие с обществом. Можно включить в свою жизнь йогу для беременных или аквагимнастику. Также важно в период беременности стремиться к спокойному душевному состоянию, в чем как раз может оказать помощь психолог.