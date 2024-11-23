Врач назвала напитки, которые помогут укрепить иммунитет

Зимой важно пить больше воды, чтобы укрепить иммунитет и поддержать баланс энергетической системы организма. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

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«С водой связано и нормальное пищеварение, и крепкие нервы, и отсутствие головной боли. Как правило, нехватка воды ведет к дискинезии желчных путей, а отсюда и склонность к жирной коже, себорее и другим проблемам, в том числе и сниженному иммунитету. Так что первое место в этом рейтинге принадлежит воде по праву», — подчеркнула врач.

Помимо этого, она советует пить кисломолочные продукты, например, кефир, чтобы снизить риск развития простуды и заболеваний кишечника. Отвар шиповника, по ее словам, содержит большое количество витамина С, что также важно для крепкого иммунитета. Денисенко также советует включать в свой рацион зеленый и ромашковый чай, которые способны остановить распространение простуды. Можно также употреблять безалкогольный глинтвейн (грог) с имбирем, заключила эксперт.

Врач-терапевт Наталья Леонтьева до этого говорила, что для поддержания иммунитета в сезон простуд необходимо употреблять продукты, богатые витаминами и минералами. Среди них — свежие овощи и фрукты, орехи, рыбу, мясо птицы и молочные продукты. Также можно принимать витаминно-минеральные комплексы после консультации с врачом.