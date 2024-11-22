Как ходить по гололеду, чтобы не поскользнуться

В гололедицу нужно ходить вразвалку, как пингвин, чтобы не поскользнуться. Этот безопасный способ раскрыло издание Glasgow Live со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Шотландии.

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Отмечается, что подходящая для гололедицы походка подразумевает, что нужно слегка наклониться вперед. Колени при этом должны быть расслаблены, а ступни — слегка развернуты в стороны. Передвигаться необходимо короткими шагами, наступая на ступню полностью.

Именно такая походка поможет сохранить равновесие на льду и избежать падения, хотя она и может показаться забавной окружающим, подчеркнули в материале.

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