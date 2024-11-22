Названы способствующие появлению рельефного пресса привычки

Для достижения максимального эффекта при прокачке пресса понадобится ходить пешком без остановки 40 минут в день, заявила NEWS.ru фитнес-тренер, нутрициолог Татьяна Минжуренко. По ее словам, во время ходьбы нужно держать спину ровной и слегка втягивать живот. Так человек не только сбросит лишние килограммы, но и улучшит работу сердечно-сосудистой системы, отметила эксперт.

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Фитнес-тренер подчеркнула: из-за метеоризма люди часто замечают, что их живот кажется больше, чем он есть на самом деле, поэтому стоит пить 50 граммов пробиотика в сутки, и живот начнет уменьшаться. Также она рекомендовала тщательно пережевывать пищу.

«Когда мы тщательно пережевываем пищу, она занимает меньше места в пищеварительном тракте. Так желудку легче ее переваривать, он не растягивается, а вы быстрее насыщаетесь», — подытожила фитнес-тренер.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что в школьных столовых обязательно должны быть мясо, молоко и овощи. По ее словам, при этом культуру питания у детей формирует семья. Врач отметила, что рацион питания школьника должен быть сбалансированным и разнообразным — в нем должны присутствовать белки, клетчатка, жиры и углеводы.